Украинский певец Дима Монатик (MONATIK) поделился трогательным архивным фото с сыном

На снимке артист держит совсем маленького ребенка, прижав его к груди, пишет Рoliteka.net. Дмитрий улыбается,при этом его малыш тоже.

В посте Монатик рассказал, что сегодня у его сына день рождения и он не верит, что так быстро пролетело время.

По словам артиста, ребенок очень активный и артистичный. Малыш уже знает минимум 100 необходимых слов.

К слову, дети являются, как и папа фанатами Черепашек-Ниндзя и Нинтендо, о чем мечтал Дмитрий.

"Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром", - написал артист.

Кроме того, старшенький сын, Даня, недавно спросил у отца, почему на выложенных фото они с братом спиной. Вероятно, после этого вопроса певец решил опубликовать фото с младшим сыном и показать его лицо.

За 49 минут пост артиста собрал более 66 тысяч лайков и много комментариев.

"Какое фото😍😍😍 С днём рождения младшенького ❤️", "С именинником! Главное чтобы ваш Платон всегда был в любви и наполнен любовью, и был здоров, конечно ❤️", "С Днем рождения Платона!🔥🔥🔥 Пусть его жизнь сияет ярко! Ира и Дима, вы очень крутые родители😉", "время как вода🌊", "С днём рождения Сыночка 🥳 хорошая фотография 🤍", " Боже мой!!! 😍Как же это трогательно!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ От всей души желаю вам и вашим мальчикам огромного счастья!!!🙏🏻", "как же ты крут! С именинником)", "Так трогательно❤️ пусть растёт таким же ЧЕЛОВЕКОМ как Вы🙏🏼🙏🏼🙏🏼 пусть будет здоров", - написали пользователи сети.

Напомним, супруга украинского певца Монатика, Ирина, ошеломила кадрами с побережья океана.

Ирина Монатик поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На одном из них они все вчетвером: сама Ирина, Дмитрий и их двое замечательных малышей.

"Тотальная любовь🥰. огромнейший привет всем нашим людям☀️искренне желаем Вам любви,добра и мира 🥰❤️". - подписала этот милый кадр жена певца.

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