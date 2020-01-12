Легендарная Алла Пугачева оригинально поздравила не менее легендарного композитора

Алла Борисовна и ее звездный супруг Максим Галкин, похоже, воспитывают, талантливейших малышей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram примадонны советской, постсоветской и российской эстрады.

Так на новых опубликованных кадрах, Алла Борисовна засняла на камеру, как поет ее 6-летняя дочь Лиза. Малышке также местами подпевал сын примадонны - Гарри. Девочка исполнила бесмертный хит Аллы Пугачевой "Миллион роз", котрый появился на свет в начале 80-х и благодаря не менее выдающемуся, чем сама Алла Борисовна музыканту Раймонду Паулсу. Последнему, 12 января исполняется 84 года.

Малышка Лиза прекрасно спела отрывок из песни, после чего Алла Пугачева попросила за камерой сказать: «..скажи, с Днем рождения, Райм…», девочка повторила, «с Днем рождения, Раймонд», чмокнув губками в камеру.

Сеть в восторге:

"Какие талантливые детки"

"Просто вау, ваши дети"

"Молодчинка, мамина дочка!..."

Напомним также, популярная в свое время певица Наташа Королева, похоже, что водит дружбу с теми же людьми с кем дружат легендарная Алла Пугачева, ее звездный супруг Максим Галкин:

«Рождественские встречи в гостеприимном доме у Алика и Иды !!!», - подписала исполнительница свой новый снимок. Госпожа Дотсман одна из самых влиятельных женщин российской столицы - она адвокатесса и замужем за Александром Достманом – известнейший в России и на территории всего постсоветского пространства продюсер, он президент и владелец благотворительного фонда «Артэс». К слову, Алик Достман родом из Украины, Тернопольщины в частности.

На фото дамы позируют в домашних, но стильных вещах, Королева в своем репертуаре - улыбка до ушей, "ноги на ширине плеч", но имидж звезда, все-таки, немного сменила - одежда более закрытая, "молодежная". Расположились российские знаменитости на лестнице у гостинной в доме Достманов - на этой самой лестнице, кстати сказать, частенько позирует сама примадонна российской эстрады Алла Борисовна с супругом Галкиным - семьи Достманов и Пугачевой дружны.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.