Анна Семенович показала роскошные фотографии в бассейне с видом на океан

Как и половина планеты, знаменитости - в первую очередь - российская исполнительница умчалась отдыхать в теплые края. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу в Instagram артистки.

Семенович начала активно публиковать снимки с отдыха на Сейшелах. Так, она показала свою пышную грудь в разноцветном купальнике, сидя в бассейне с видом на лазурную воду. Фотографии получились очень красивыми, а сама Семенович на них – пленящей фигуристой красоткой.

«Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти. Это тёплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах, щебетание птичек успокаивает в тенёчке, и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности... А ещё , буду очень благодарна вам за лайки, это даст мне мотивацию не лениться и больше снимать для вас сторис», – написала она в посте под фото.

В комментариях поклонники певицы отметили пейзажные снимки и не забыли «отсыпать» комплиментов любимой артистке.

«Аня, спасибо Тебе, за возможность увидеть эту красоту и Тебя, весёлую, позитивную и очень красивую!», «Как здорово . Мгновение счастья 😀», «Аня, вы такая красивая», «Искупайтесь ночью и в жизни это место не забудите😘», «Давно в купальнике не было вас видно 😎», «Ого, какие большие красивые облака. Аня, вы в раю😜», «Вы очень красивая😍Мне в вас всё нравится🔥Секси-бомбочка🔥🔥🔥🔥», «Какая же вы красивая, и очень простая. любим вас», «В полный рост бы фотку», «Купальник афигенный!!!», «А водичка тёплая?», «Красотааааа! Отличного отдыха!», «💞Шикарно! 👍💞Достойно! 👏Офигительно!👍 В памяти отпечаталось, отложилось, замечталось!💞», «Шедевральная женщина! Русалка!», – пишут в сети.

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