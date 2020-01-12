Известная певица Ани Лорак засветилась на улицах Калифорнии в спортивном наряде

Ани Лорак в спортивных широких штанах и свитере прогулялась по солнечному Лос-Анджелесу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

«Прямо вверх!», – подписала она кадр.

Певица продемонстрировала непривычный для нее наряд: спортивные массивные кроссовки, широкие штаны спортивного кроя, белый свитшот. Завершает этот образ бледно-красная кепка на голове артистки. В этой одежде и сумочкой кросс-боди она прошлась по Калифорнии.

В комментариях многие поклонники обрадовались ее новому редкому фото и оставили комментарии по поводу ее наряда и внешности. Некоторые даже увидели на фото кольцо на безымянном пальце Каролины.

«Суперово», «Каролина в солнечной кали!!! Как бы хотелось спеть вместе», «Люблю ваш спортивный стиль ❤️. Вы такая красотка 😻. А вообще вам всё к лицу, хорошего вам отдыха», «Красотка наша любимая😍Как мы скучали по вашим фото 😍😍Просто пересматриваю все ваши новогодние выступления вы такая прекрасная, просто нет слов😍😍Прекрасного вам отдыха Каролиначка ♥️Любим вас 💙И ждём в Санкт Петербурге», «Восхищаюсь вами как личностью 😘🌺», «Невероятная красотка! ☄️ Скучали! ❤️ Have a nice day, dear! 😍», «Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?🧐😀👍», «Каролиночка ❣️ ОТЛИЧНОГО отдыха в Калифорнии!!! Очень любим и ждём встречи в Москве и Иваново!🙏💖🌹🌞», «Дорогая Каролина! Вы прекрасна😍Желаю Вам чудесного дня💗», – отметили в соцсети инстаграм.

Напомним, что ранее певица Ани Лорак зажгла со скандальным российским артистом Григорием Лепсом. На кадрах из сториз видно, как "пара" всячески пыталась угодить друг другу на сцене.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности