Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, ошеломила новым «взрослым» фото

На снимке 13-летняя девочка-подросток позирует, демонстрируя свою идеальную фигуру, пишет Рoliteka.net.

Ребенок телеведущей посетил Калифорнию, Лос-Анджелес, и восхитил поклонников яркими кадрами.

«Моя Калифорния. Вы все знаете, насколько эта поездка и опыт важны для меня. Я приехала в город, в котором я чувствую, что ему принадлежу, и в котором, я знаю, что хочу жить, работать и быть его частью. Моя рутина здесь: стараться, учиться и не тратить ни секунды в течение 24/7. Новые люди, ситуации и время, открывающие глаза. Я благодарна за это время в Лос-Анджелесе», – отметила она в комментарии к посту.

Также она рассказала, чем занимается в Калифорнии. Злата учится, проводит время с семьей, занимается индивидуальными проектами и искусством.

На фото Злата Митчелл позирует в разной подростковой одежде, распустив волосы. Так, она продемонстрировала на одном из фото ножки в коротких шортах, а также стильный выбор нарядов.

В комментариях к фото фолловеры Златы отметили, что у нее идеальная фигура, а сама Фреймут написала, что она «красива донечка».

«Очень красивая💕», «Касалапишь зачем?», «Фигура🔥», «Пушка🔥❤️», – написали в сети.

За два дня пост собрал более 2 тысяч отметок «мне нравится».

Напомним, что ранее девушка была в мини-юбке и футболке в Лувре Абу-Даби. Такое чувство, что дочь Фреймут слишком быстро повзрослела.

"Поделись со мной своей самой большой мечтой... 🤖🤖🏼 и убедись, что ты помогаешь мне, следуя @passionfightersla, мы оооочень готовы к 2020 году😻❤️ @louvreabudhabi в моем сердце", - написала Злата.

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