Певицу Марув (Анну Корсун) уже третий раз обокрали в Киеве
После того, как у нее украли все документы из машины в субботу, 11 января в центре украинской столицы, можно говорить о повторяющемся ненастье, которое преследует знаменитость. Об этом сообщает Politeka.net.
На улице Богдана Хмельницкого 42, из машины вытащили сумку с документами и новогодними подарками, о чем она сообщила в историях на своей странице в Инстаграм. Ещё не прошло суток с момента кражи. Как показывает практика, если в течении 24 часов вора не ловят, потом его найти гораздо сложнее.
Важно отметить, что до этого, известную певицу, два раза обворовывали в аэропорту при посадке на самолёт МАУ. По ее словам, багаж взламывали и воровали оттуда личные вещи. Тогда Марув резко высказалась об авикомпании.
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"Уважаемые МАУ, вы ох*ели? Второй раз лечу вашей авиакомпанией, у меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, бл*дь, можно", – не подбирая слов выразилась певица.
Тогда на ее чемоданах кусачками перекусили замки, а на одном из чемоданов замки вообще вырвали, при том, что она летела бизнес-классом.
Первый раз, кражи произошли с Корсун еще 31 марта прошлого года. Тогда в аэропорту из Тель-Авива у нее из чемодана вытащили бижутерию.
«Тщательно упаковывайте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — предупредила она.
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