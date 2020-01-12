Как известно, артист Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой женат на дизайнере Ксении, пара не так давно отправилась на отдых и в сети запестрили их личные кадры
Звездный юморист не так часто постит снимки с отдыха - да и вообще - какие-либо личного характера фото, другое дело его супруга. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении.
В последнее время обычно "скромница" (в сравнении с большинством украинских знаменитостей) начала активно показывать в сети фото со своим звездным супругом и свои, откровенного характера в первую очередь, также.
Так в сториз милая дама опубликовала пару фото, где она нежится в теплом море. На одном из фото в фокусе потрясающий, вероятно, закат и сама Ксения в стильном темном сарафанчике, на другом - в светлом открытом и при свете дня купальнике. На последнем фото супруга Евгения откинула голову назад и всем свои видом показала, как же хорошо ей отдыхается в соленой водичке.
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При это Ксения Кошевая частично засветила свои бедра, ноги, живот и даже грудь.
Ранее также в сториз женщина опубликовала совместное с Евгением фото, где сама улыбается, а Кошевой - серьезен, как никогда. Пара позировала на фоне густых тропических зарослей и речь в мини-посте шла о том, что супруге звезды сцены очень хочется красивых фото.
Но, по мнению Ксении, красивых кадров с отдыха не "дождаться", потому как мужчины в большинстве своем не понимают всей "важности", а также естетического значения живописных кадров, привезенных из отпуска.
Ксения пошутила и сама предстала на фото, вероятнее всего, без мейкапа и в стильной солнцезащите, также на ней была то ли рубаха, то ли туника близкого к персиковому окрасу цвета.
Также мы писали, что другая звезда Квартала 95 Елена Кравец ранее удивила поклонников в Инстаграм роскошным образом. Она предстала в красном платье с подобранными к верху волосами и идеальным макияжем. Зона декольте при этом никого не оставила равнодушным.
«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми... рано утром под подушкой находишь подарок - обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка...", - подписала она фото.
Напомним, Кравец из "Квартала 95" похвасталась идеальным телом в тонкой сеточке: "Какие формы!"
Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.
Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.