Как известно, артист Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой женат на дизайнере Ксении, пара не так давно отправилась на отдых и в сети запестрили их личные кадры

Звездный юморист не так часто постит снимки с отдыха - да и вообще - какие-либо личного характера фото, другое дело его супруга. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении.

В последнее время обычно "скромница" (в сравнении с большинством украинских знаменитостей) начала активно показывать в сети фото со своим звездным супругом и свои, откровенного характера в первую очередь, также.

Так в сториз милая дама опубликовала пару фото, где она нежится в теплом море. На одном из фото в фокусе потрясающий, вероятно, закат и сама Ксения в стильном темном сарафанчике, на другом - в светлом открытом и при свете дня купальнике. На последнем фото супруга Евгения откинула голову назад и всем свои видом показала, как же хорошо ей отдыхается в соленой водичке.

При это Ксения Кошевая частично засветила свои бедра, ноги, живот и даже грудь.

Ранее также в сториз женщина опубликовала совместное с Евгением фото, где сама улыбается, а Кошевой - серьезен, как никогда. Пара позировала на фоне густых тропических зарослей и речь в мини-посте шла о том, что супруге звезды сцены очень хочется красивых фото.

Но, по мнению Ксении, красивых кадров с отдыха не "дождаться", потому как мужчины в большинстве своем не понимают всей "важности", а также естетического значения живописных кадров, привезенных из отпуска.

Ксения пошутила и сама предстала на фото, вероятнее всего, без мейкапа и в стильной солнцезащите, также на ней была то ли рубаха, то ли туника близкого к персиковому окрасу цвета.

Также мы писали, что другая звезда Квартала 95 Елена Кравец ранее удивила поклонников в Инстаграм роскошным образом. Она предстала в красном платье с подобранными к верху волосами и идеальным макияжем. Зона декольте при этом никого не оставила равнодушным.

«И хотя я уже взрослая девочка, каждый год как в детстве жду этот светлый праздник, но теперь вместе со своими детьми... рано утром под подушкой находишь подарок - обязательно что-то сладенькое, а рядом - маленькая коробочка...", - подписала она фото.

Напомним, Кравец из "Квартала 95" похвасталась идеальным телом в тонкой сеточке: "Какие формы!"

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.