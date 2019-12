Актриса студии "Квартал 95", Елена Кравец рассказала, как относится к уходящему году

Украинская звезда опубликовала новое фото в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Елена предстала в в белой сетчатой футболке, поверх которой надета майка. Завершали образ красивые серьги.

Видно, что позади звезды ходят люди.

Кравец ярко улыбала, чего не скрыть даже черно-белым фото.

В посте артистка призналась в любви 2019 году.

"Смотрю, как он уходит: такой красивый, интересный, сумасшедший, разделивший мою жизнь на «до» и «после». Мой 2019-й, I will always love you..)", - написала артитска.

За час пост Кравец собрал более 11,5 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивая 😍", "Это был незабываемый год...▪️ Спасибо ему за все счастливые мгновения, и пусть 2020-й будет ещё лучшим!🎄","Какие формы!", "Кто бы мог подумать лет 10 назад, что так будет?:)", "Красотка", "Вы как всегда, нереально красивая😍😍😍", "Ваня со Стояновки на заднем фоне тоже куда-то смотрит )))", "

Каждый год все 🔥 А Вы - красавица😍", "Согласна, этот год всем нам дал надежду", "Классно сказано🔥", "С наступающим Новым годом!🌹🎀❄️", - написали пользователи сети.

Напомним, звезда студии «Квартал» 95 Елена Кравец показалась в красном наряде с глубоким декольте.

Так на новом кадре – промо праздничных подарков в целом и рекламируя известный ювелирный бренд в частности, сама Кравец сияла не менее ярко, чем драгоценности.

Волосы артистке подобрали, она позировала в обтягивающем наряде, улыбаясь и держа в руках маленькую коробочку с ювелирным изделием. Многие из поклонников артистки отмечают, что она прекрасно выглядит, даже немного «помолодела».

Ранее мы писали, что накануне премьеры звезды "Женского квартала" поделились редкими фотографиями и рассказали, в каких образах были на утренниках, и о чем мечтали в детстве.

Так, Елена Кравец поделилась, что в детсаду играла сказочного персонажа:

«Долгое время на утренниках в детском саду я играла Снегурочку, потому что была самой светловолосой в группе. Но потом, когда волосы потемнели, меня «понизили» до Снежинки!».

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница"

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что помолодевшая Кравец из Квартала 95 сверкнула красотой в смелом декольте: "Это магия!"