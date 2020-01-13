Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.
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Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
В этот раз счастливая Леся похвасталась ярким образом перед зеркалом. По словам Никитюк, она очень довольна своими волосами, однако задумалась о смене прически и хочет каре. Девушка представила сразу два образа, засветив и старую, и "новую" прическу. Сама Леся позировала в мягком свитере красного оттенка и обычных серых джинсах.
Также в разделе Стори артистка показала, как отдыхала вечером. Примечательно, что ресторан Леся посетила одна. В своих роликах артистка отметила подруг, написав, что скучает по ним.
В видео также можно заметить, что звезда показала себя в самых разных ракурсах, нестесняясь показать себя в каком-то не правильном или просто естественном виде.
При этом днем ранее Никитюк показала идеальную фигуру с горячего отдыха. Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Так, Леся звезда опубликовала фотографию, сделанную в прошлом году.
На снимке телеведущая лежит на пляже. Сотрудники курорта устроили для нее милое пляжное местечко. На песке настил и плетенный коврик, а также рядом стоят ящички, накрытые экзотическими фруктами и блюдами.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
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