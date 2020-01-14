Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, поделилась снимком с отдыха

Сейчас артист вместе с семьей проводят время на курорте, пишет Рoliteka.net. Пара часто делится снимками с отдыха со своими подписчиками в Инстаграм.

На одном из новых кадров Ирина позирует в коротком, свободном пляжном платье. Ее голову и глаза прикрыла от солнца шляпка.

Красавица продемонстрировала стройные ножки и улыбнулась.

В руках жена Монатика держала коктейли.

Позади виднеется чистая голубая вода, песок и пальма. Рядом с Ириной стоят диваны, на которые, по всей видимости, она сбирается присесть.

"Понедельник рекомендуют начинать с позитива☀️❤️🐒", - написала жена артиста.

За четыре часа пост красотки собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Поддерживаю😀👍", "Аж хочется потанцевать 😍🤸🏾‍♂️🙌🏻🤝😘♥️", "Какая красота ☀️ отличного отдыха 💓", "Хорошего Вам и Вашей прекрасной семье дня🙏❤☀️", "И с витамина D😉😇 прекрасного отпуска❤️", "Поддерживаю я согласна что нужно проводить отдых с пользой и позитивом 👍👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Дима Монатик (MONATIK) поделился трогательным архивным фото с сыном.

На снимке артист держит совсем маленького ребенка, прижав его к груди.

"Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром", - написал артист.

А недавно старшенький сын, Даня, спросил у отца, почему на выложенных фото они с братом спиной. Вероятно, после этого вопроса певец решил опубликовать фото с младшим сыном и показать его лицо.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На одном из них они все вчетвером: сама Ирина, Дмитрий и их двое замечательных малышей.

"Тотальная любовь🥰. огромнейший привет всем нашим людям☀️искренне желаем Вам любви,добра и мира 🥰❤️". - подписала этот милый кадр жена певца.

Напомним также, что Монатик с женой позировали на фоне гор и елок. Красотка предстала в зеленой дутой куртке и без шапки. Ее волнистые волосы развеял ветер.

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

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