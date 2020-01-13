"Это все она, негодница"

В сети появилось последнее фото 21-летней российской модели Ксении Пунтус, сделанное перед тем, как она выпала из окна

Как передает Politeka.net, кадр публикован в Инстаграм. Лицо модели представлено крупным планом: голубоглазая блондинка дерзко смотрит прямо в объектив, а от формы ее скул по телу идет дрожь.

"Шо за прелестное личико 😍", - подписано фото.

После случившегося комментирующие стали желать девушке скорейшего выздоровления, а также гадать о причинах трагедии.

"Ксюша, ты обязательно поправишься!!! Держись💛"

"Держись ❤️"

"Наркотики зло"

"Вообще-то сначала все вопросы к хозяину квартиры???сейчас выставят как всегда -бедный мальчик не причём ,устал от учебы и спать прилёг ,это всё она негодница 🤦🏻‍♀️"

"Может это совсем и не наркота, может её толкнули......."

"Перебрали наверное"

"какие люди тупые и злые... чуть что - сразу наркоманка 🤦🏻‍♀️ знатоки хр*новы, вам бы дела расследовать! А девушку очень жаль, скорейшего выздоровления 🙏🏼"

"ЛЮДИ, ВЫ, что звери?как можно писать « наркоманка» лично не зная человека 😨😱😱😱!!! Бедная девочка дай Бог ей сил выкарабкаться ❤️❤️❤️🌍"

Напомним, 11 января Ксению Пунтус нашли в кустах под жилым домом в центре Москвы. Модель со множественными переломами и травмами внутренних органов доставили в больницу. Отмечается, что она пролежала на улице, на холоде, довольно длительное время, пока ее не обнаружил прохожий.

Стало известно, что девушка находилась в гостях у своего бойфренда - 20-летнего Андрея Бакова, внука скандального режиссера Никиты Михалкова. Также появилась информация, что на момент трагедии юноша находился в квартире.

Установлено, что парочка отдыхала в баре перед тем, как отправились домой к Бакову.

Мы сообщали, перед падением Ксения опубликовала в Телеграм нечто наподобие прощальной записки. Девушка поделилась стихотворением, в котором говорит, что "умрет" и за это ее возлюбленного "будет точить страх".

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