Звезды сериала "Друзья" ошарашили поклонников внешним видом

Соответствующее фото в своем личном Instagram опубликовала голливудская звезда Дженнифер Энистон, передает Politeka.net.

На встречу спустя 16 лет, помимо Энистон, также пришли Лиза Кудроу и Кортни Кокс-Аркетт.

Звезды Голливуда, вероятно, решили устроить себе небольшой девичник по случаю 16-й годовщины с момента завершения съемок "Друзей".

Дженнифер Энистон, которая в прошлом году отметила 50-летие, удивительным образом удалось практически не изменилась.

Что касается 55-летней Кокс-Аркетт и 56-летнеей Кудроу, то они уже мало напоминают веселых подружек из сериала "Друзья", хотя актрисы и сохранили юношеский задор в глазах.

Фотография была опубликована в Instagram Энистон восемь часов назад и за это время успела собрать почти семь миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев от поклонников.

Ранее мы рассказывали о том, что Дженнифер Энистон наплевала на искренние чувства Брэдда Питта.

Сейчас в сети ходят слухи что актриса и ее бывший муж Брэд Питт хотят воссоединиться. Однако папарацци подловили Энистон с другим мужчиной.

В частности, Дженнифер и Уилла заметили гуляющими по пляжу, и ведущими увлеченную беседу. Пара выглядела отнюдь никак друзья, а как влюбленные.

Бывшая жена Анджелина Джоли, которая, по слухам, всегда ревновала Брэда Питта к Дженнифер Энистон, теперь может спать спокойно.

Известно, что Энистон отпраздновала день рождения в шумной компании в Мексике, а когда все гости разошлись, Спек остался с ней наедине.

Стоит отметить, что Джен и Уилла видели вместе и ранее, например, на тайном свидании в ресторане.

Но в социальных сетях ходят предположения, что Дженнифер Энистон с помощью Спека хочет заставить поревновать своего бывшего возлюбленного Брэда Питта.

Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Также напомним, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла..."

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.