Звезды сериала "Друзья" ошарашили поклонников внешним видом
Соответствующее фото в своем личном Instagram опубликовала голливудская звезда Дженнифер Энистон, передает Politeka.net.
На встречу спустя 16 лет, помимо Энистон, также пришли Лиза Кудроу и Кортни Кокс-Аркетт.
Звезды Голливуда, вероятно, решили устроить себе небольшой девичник по случаю 16-й годовщины с момента завершения съемок "Друзей".
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Дженнифер Энистон, которая в прошлом году отметила 50-летие, удивительным образом удалось практически не изменилась.
Что касается 55-летней Кокс-Аркетт и 56-летнеей Кудроу, то они уже мало напоминают веселых подружек из сериала "Друзья", хотя актрисы и сохранили юношеский задор в глазах.
Фотография была опубликована в Instagram Энистон восемь часов назад и за это время успела собрать почти семь миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев от поклонников.
Ранее мы рассказывали о том, что Дженнифер Энистон наплевала на искренние чувства Брэдда Питта.
Сейчас в сети ходят слухи что актриса и ее бывший муж Брэд Питт хотят воссоединиться. Однако папарацци подловили Энистон с другим мужчиной.
В частности, Дженнифер и Уилла заметили гуляющими по пляжу, и ведущими увлеченную беседу. Пара выглядела отнюдь никак друзья, а как влюбленные.
Бывшая жена Анджелина Джоли, которая, по слухам, всегда ревновала Брэда Питта к Дженнифер Энистон, теперь может спать спокойно.
Известно, что Энистон отпраздновала день рождения в шумной компании в Мексике, а когда все гости разошлись, Спек остался с ней наедине.
Стоит отметить, что Джен и Уилла видели вместе и ранее, например, на тайном свидании в ресторане.
Но в социальных сетях ходят предположения, что Дженнифер Энистон с помощью Спека хочет заставить поревновать своего бывшего возлюбленного Брэда Питта.
Кроме этого, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.
Также напомним, что Джоли сделала все, чтобы заполучить Питта: всплыла пикантная правда, "тайно сняла..."
А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.