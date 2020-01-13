Британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший главную роль в популярнейшей саге о Гарри Поттере рассказал, что прохожий принял его за бездомного

Забавной историей актер поделился на шоу Грэма Нортона. По словам Рэдклиффа, он стоял на улице Нью-Йорка с собакой и ждал свою девушку, которая зашла в магазин. На улице было холодно, поэтому актер был одет в толстовку и пальто. Рэдклифф отметил, что присел на колено и стал гладить пса, чтобы его согреть.

«Вижу, на меня глазеет парень. Смотрит и улыбается. Я тоже ему улыбнулся и снова переключился на собаку. Он подошел и сунул мне через плечо пятидолларовую купюру. И сказал мне: «Иди купи себе кофе, приятель», - рассмеялся актер.

Рэдклифф убеждает, что он был хорошо одет, но, видимо, ему стоит чаще бриться, чтобы больше не попадать в подобные ситуации. Забавно, что на съемках шоу он появился идеально выбритым и совсем без волос. Вероятно, «Гарри Поттер» решил сменить имидж.

Отметим, что красавчик Рэдклифф нередко попадает под шквал критики из-за своего отношения к внешнему виду. В сеть довольно часто попадают кадры, на которых актер выглядит непрезентабельно и, как отмечают подписчики, больше похож на бомжа, чем на миллионера.

При этом его довольно редко узнают на улицах, ведь экранный образ актера сильно отличается от его повседневной внешности. В обычные дни Рэдклифф предпочитает носить скромную одежду, часто надевает бейсболки или капюшоны.

Как известно, после ошеломительного успеха «Гарри Поттера» большая часть актеров, снимавшихся в нем, стали очень популярными. Многие из них столкнулись с неприятными последствиями популярности – депрессией и психическими расстройствами. Сам Рэдклифф пристрастился к спиртному, с чем в последствии боролся при помощи спорта.

Напомним, что недавно Дэниел Рэдклифф влез в скандал с Меган Маркл: «Это полное безумие».

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