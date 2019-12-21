Однокласники по Гогвортсу стали Сантами та принесли подарунки маленьким пацієнтам лондонськьої лікарні

Як повідомляє Politeka.net, фотографіями поділився на своїй сторінці Том Фелтон, відомий по ролі злого чарівника Драко Мелфоя у фільмі «Гаррі Поттер».

Актори «Гаррі Поттера» Тому Фелтони і Руперт Грінт влаштували свято в дитячій лікарні на Грейт Ормонд Стріт в Лондоні. Однокласники по Гогвортсу на один день стали Антами – принесли подарунки та відвідали маленьких пацієнтів.

Багато фанати були особливо раді побачити Руперта Грінта, так як пару днів тому Том Фелтон опублікував у своєму истаграме фотографію святкування Різдва з іншими колегами по «Гаррі Поттеру», але «Рона Візлі» на фото не було.

Нагадаємо, що зірки франшизи "Гаррі Поттер" зросли і зовсім не схожі на своїх героїв. Фінальна частина франшизи була представлена вісім років тому, але колеги по цеху продовжують спілкуватися і разом проводити час.

напередодні Католицького Різдва Емма Уотсон вирішила порадувати фанатів франшизи про Гаррі Поттера і опублікувала знімок, на якому вона стоїть в оточенні інших герів картини.

Поруч з нею можна побачити Тома Фелтона, Бонні Райт, Метью Льюїса і Эванну Лінч. Прихильники відразу ж написали в коментарях, що зірки за цей час дуже змінилися.

Найбільше фанатів ошелешив Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя. Актор кардинально змінив стиль і почав носити вуса.

"Мелфоя не впізнати!", "Шкода, що ви так змінилися", - пишуть здивовані шанувальники в коментарях.

Що стосується Деніеля Редкліффа, то його на зустріч не запросили. Ймовірно, з-за щільного робочого графіка, оскільки він змушений заради зйомок літати зі США до Великобританії.

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