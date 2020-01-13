Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

В этот раз артистка показала себя в новом концертном имидже. Так, певица позировала перед камерами во время новой фотосессии в необычном платье со звериным принтом. Под тонким нарядом, оголяющим плечи звезды, заметен костюм. Так, Анна надела привычный костюм из латекса.

В подписи Корсун отметила, что несмотря на недавнее ограбление (машину Анны ограбили, украв подарки и документы), она готова работать и будет продолжать показывать новые фото в Инстаграм. Пользователи сети, как и ожидалось, прокомментировали увиденное:

«Девочка моя! Всё будет хорошо! Это всё фигня) Ты самая крутая 😘люблю», «Годнота подлетела!», «Просто огонь 🔥 очень красивые фото 😻», «Сумки уже пора делать с gps-трекерами или покупать отдельно и прятать там. Или они уже есть?», «Шикарная 🔥🔥👏🌹», «Как Аню хочется одеть в лён и кружево, чтоб кожа подышала🤗», «зеброчка 🦓 моя 😍😍😍», «Пусть все у вас наладится🙏😘❤», – написали поклонники.

Отметим, не так давно звезда вернулась на танцпол в финальном выпуске шоу вместе с Джеем, удивив пикантным образом и откровенными танцами с артистом.

Так, в кадре Анна предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop. Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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