Очевидец, обнаруживший под окнами дома модель Ксению Пунтус, рассказал неожиданные подробности

Изначальная версия о том, что 21-летняя красавица Ксения, подружка 20-летнего Андрея Бакова, внука скандального режиссера Никиты Михалкова, выпала из окна - рушится на глазах, пишут российские СМИ.

Так, по словам дворника, который нашел девушку в кустах под окнами дома, у него сложилось впечатление, что ее, скорее, выкинули из авто, чем она свалилась сверху.

"На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме", - цитируют свидетеля в СМИ.

Более того, мужчине показалось странным, что рядом с местом, где он нашел модель, стояла группа девушек и парней, которые не проявляли никакого инетерса к тому, что Ксению спасает "скорая". К слову, девушку с переломами отвезли в больницу им. Боткина.

Напомним, трагедия произошла около четырех утра 11 января в центре Москвы. По предварительной информации, Пунтус выпала из окна 3-го этажа квартиры, принадлежащей семье Михалкова. Отмечалось, что до случившегося она была в баре со своим бойфрендом, внуком режиссера, после чего они отправились в злополучную квартиру.

Во время инцидента Баков находился дома. По его словам, он был пьяным и что произошло, не знает.

Ранее мы сообщали, Ксения незадолго до трагедии опубликовала в Телеграм стихотворение, в котором было описано ее желание "умереть", чтобы возлюбленный мучился от страха.

Также мы рассказывали, в сети обсуждают последнее фото модели, опубликованное в Инстаграм до инцидента. В кадре лицо девушки крупным планом, она сжала губы, напрягла скулы и дерзко смотрит в объектив. На шее у нее ожерелье из ракушек. В комментариях под снимком люди гадают, что же все-таки произошло на самом деле. Многие, не знаю девушку, уже окрестили ее "наркоманкой". Другие желают красавице скорейшего выздоровления.

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