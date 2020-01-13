По одному и тому же сценарию...

Российская актриса Инна Чурикова стала жертвой воров в аэропорту. До этого подобное произошло с украинской певицей MARUV, причем ее обокрали уже в третий раз

Несчастье с Чуриковой и ее супругом, режиссером Глебом Панфиловым произошло в аэропорту Мадрида, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Baza. Отмечается, что у Чуриковой украли сумочку со всеми документами, деньгами, айфоном и очками за 90 000 рублей. Всего, как подсчитала актриса, ей нанесли убытков на четверть миллиона рублей.

Актриса обнаружила пропажу сразу по прилету в Испанию, куда она отправилась отмечать Новый год. Стоит ли говорить, что праздник был изрядно подпорчен. Они с мужем, оставшись без документов (включая загранпаспорта) и денег, с трудом смогли улететь обратно на родину. Пришлось подключать посольство.

Уже в России она написала заявление в полицию.

Ранее мы сообщали, певицу Анну Корсун, известную как MARUV, дважды ждали подобные неприятности в аэропортах. По словам знаменитости, первый раз ее обокрали в прошлом году при посадке на самолет МАУ в аэропорту Тель-Авива. Добычей похитителей стала бижутерия.

Когда эта же плачевная история произошла во второй раз, опять на рейсе МАУ, певица не выдержала и разразилась нецензурной тирадой в соцсети. К слову, произошел инцидент в "Борисполе".

"Уважаемые МАУ, вы ох*ели? Второй раз лечу вашей авиакомпанией, у меня второй раз вскрывают чемодан и похищают оттуда вещи. Более того, сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько, бл*дь, можно", - не сдержала свой гнев Анна, отметив, что воры на одном из чемоданов вырвали замок "с мясом".

Третий эпизод с кражей произошел совсем недавно, 11 января этого года. Правда, на этот раз не в аэропорту, а на улицах Киева. Из машины артистки вытащили сумку с документами и новогодними подарками.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

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