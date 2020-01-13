Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева поразила сочными формами во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.
Так, на одном из снимков Дорофеева эффектно нагнулась в мини-купальнике, выставив напоказ идеальные формы. Судя по надписи на фото, оно было сделано рано утром.
На другом снимке Дорофеева позирует уже в другом купальнике, пытаясь спрятать идеальное тело за прозрачным стеклом.
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Уточним, что поклонники певицы остались безмолвны – фотографии Дорофеевы выбросила в Сторис.
Как сообщалось ранее, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева в необычном образе сняла забавное виде.
В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала короткое видео в сториз Instagram, в котором ознаменовала окончание съемки в полшестого утра с пышным начесом на голове.
Бардак на голове певица сравнила с неудачной прической Моники из американского сериала «Друзья», который вышел на экраны 25 лет назад. В одной из серий одна из героинь отправилась с друзьями на пляж, после чего она не могла привести свои волосы в порядок. Они просто стояли у нее на голове дыбом, как сейчас у Нади Дорофеевой.
Интересно, что она сняла это видео возле зеркала в студии или квартире. На ней был черный зимний пуховик, вечерний макияж и алые ногти на руках. Из-поду пуховика выглядывал черный свитер.
Отметим, поскольку видео было представлено в разделе Сториз, поклонники не смогли его прокомментировать.
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