Такой певицу не видели уже давно

Скандальная певица украинского происхождения Ани Лорак показала «влюбленный» взгляд и фигуру в элегантном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Life is Good», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лорак позирует в черном платье и элегантным колье, которое завершает образ звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотулька», «просто сказка», «королева», «обожаю эту красоту», «вот это невероятная», «боже, что ты сделала с лицом», - пишут они.

Также следует уточнить, что Лорак указала геолокацию, где сейчас находится. Как видно - это Голливуд в США.

Как сообщалось ранее, Ани Лорак в спортивных широких штанах и свитере прогулялась по солнечному Лос-Анджелесу.

«Прямо вверх!», – подписала она кадр.

Певица продемонстрировала непривычный для нее наряд: спортивные массивные кроссовки, широкие штаны спортивного кроя, белый свитшот. Завершает этот образ бледно-красная кепка на голове артистки. В этой одежде и сумочкой кросс-боди она прошлась по Калифорнии.

В комментариях многие поклонники обрадовались ее новому редкому фото и оставили комментарии по поводу ее наряда и внешности. Некоторые даже увидели на фото кольцо на безымянном пальце Каролины.

«Суперово», «Каролина в солнечной кали!!! Как бы хотелось спеть вместе», «Люблю ваш спортивный стиль ❤️. Вы такая красотка 😻. А вообще вам всё к лицу, хорошего вам отдыха», «Красотка наша любимая😍Как мы скучали по вашим фото 😍😍Просто пересматриваю все ваши новогодние выступления вы такая прекрасная, просто нет слов😍😍Прекрасного вам отдыха Каролиначка ♥️Любим вас 💙И ждём в Санкт Петербурге», «Восхищаюсь вами как личностью 😘🌺», «Невероятная красотка! ☄️ Скучали! ❤️ Have a nice day, dear! 😍», «Что за кольцо на безымянном пальце? Замуж вышла?🧐😀👍», «Каролиночка ❣️ ОТЛИЧНОГО отдыха в Калифорнии!!! Очень любим и ждём встречи в Москве и Иваново!🙏💖🌹🌞», «Дорогая Каролина! Вы прекрасна😍Желаю Вам чудесного дня💗», – отметили в соцсети инстаграм.

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