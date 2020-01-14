Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила похудевшую фигуру. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в спортивном наряде с новой стрижкой.

Певица продемонстрировала непривычный для нее наряд: босоножки с небольшим каблуком, обтягивающие джинсы и светлая футболка.

В разделе Стори Лорак показала, как привычно позировала на солнечной улице, скрыв лицо за солнечными лучами, будто прячась от посторонних. Отметим, цель своей поездки звезда так и не раскрыла, отправившись в США уже после Нового года вместе с молодым возлюбленным Егоро-Глебом.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты.

Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

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