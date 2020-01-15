Артистка открыла тайну, как начала свой год

Звезда "Квартала 95" Марта Адамчук опубликовала снимок в необычном образе

На странице актрисы в Инстаграм появился снимок, на котором она предстала с "голым лицом", пишет Рoliteka.net.

Марта позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв губы. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив.

"Как долго наше здоровье может нас не подводить? Пример простой: ваш белый халат будет оставаться белым настолько долго, насколько вы будете за ним ухаживать) Свой год я начала с попыток изменить график в нерабочие дни. Ложиться раньше - подниматься раньше .. День складывается значительно лучше. Значительно ..! Будьте здоровыми🤍", - написала в посте звезда "Квартала 95".

За 15 часов пост красотки собрал более 500 лайков и немного комментариев.

"Взаимно! 👍", "Мартуся, дай Бог тебе здоровья на МНОГАЯ лета", "Здоровья Вам, Марта", "#Алибаба#", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала она в пикантной позе не одна, а вместе с коллегой – Кекелией Верой, котора также одета в прозрачный наряд и с ярким макияжем.

Поклонники также принялись комментировать:

«Обалденные♥️💥😍», «Девочки! Ваши голоса- это магия! Всегда жду на Танці з зірками ваше исполнение!», «Девчоночки, Вы лучшие! Ваши голоса неповторимы! 🔥🔥🔥😍😍😍».

Ранее мы писали, что Адамчук выбрала блестящее длинное платье для образа. Отметим, что в нем очень приличное декольте. Марта села на спинку кресла, рядом лежит телефон, а сама Адамчук улыбается. На фоне можно заметить других людей.

"Мои прекрасные 45 тысяч. Спасибо вам", - написала знаменитость под фото, поблагодарив таким образом фанатов, которых уже собралось соответствующее число.

Напомним также, что Марта Адамчук восхитила чувственным и нежным фото. Звезда предстала перед поклонниками с ярким макияжем и украшениями. При этом артистка позировала в тонком платье черного цвета, засветив голую спину.

Аккуратно собранные волосы придали изящности Марте. При этом видно, что девушка позировала в хорошем настроении - она едва задорно улыбается, придавая образу чувственности.

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