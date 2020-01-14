Супермодель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, поразила фотографией без зубов

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Кайли Дженнер в Instagram.

Сестра Кендалл, Кайли Дженнер, и по совместительству самая молодая миллиардерша в мире, опубликовала архивный кадр с сестричкой. На нем Кендалл изображена маленькой, около 7 лет. Фото одной из самых красивых моделей мира Кендалл Дженнер из детства разлетелось по сети и собрало несколько миллионов отметок «мне нравится».

Как известно, 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности. А снимок, где она без зубов – это большая редкость. Кайли Дженнер, может, и хотела посмеяться с сестры, но, скорей всего, ей это не удалось. Ведь Кендалл написала в комментариях под этим фото, что скучает по сестре.

«Теперь, если она опубликует вашу фотографию, не говорите потом ничего», – намекнули в комментариях, что Кендалл Дженнер может отомстить сестре подобным фото.

В комментариях также отметили, что в детстве у Кендалл был совсем другой нос, он имел больше крылья и другую форму. Сейчас же носик Кендалл Дженнер ровный и аккуратный.

«Омг, так мило», «Мой папа вырвал у меня все временные зубы зубной нитью», «Малышка», «Боже, что случилось с ее носом?», «Кендал поработала с носом», «она скучает по Кендалл или по отсутствующим зубам…», «Так мило, она в порядке? ❤️😳», «Я уже слышу эти гневные сообщения от Кендалл😂», – шутят в сети.

Напомним, что на предыдущем фото Кендалл позирует в одних трусах и свободном топе. По всему ее внешнему виду можно определить, что она только что проснулась и встала с кровати. На фоне ее можно увидеть не застеленную постель отеля.

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