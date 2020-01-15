Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина опубликовала новое фото с сыном

Артистка с ребенком позировала в лифте, делая селфи в зеркало, пишет Politeka.net. Звезда выбрала клетчатое пальто, черную толстовку и джинсы. А сын девушки позировал в черной куртке. Примечательно, что на красотке абсолютно нет макияжа.

Внимание подписчиков притянул необычный цвет волос мальчика. Оказывается, сыну звезды сделали модную прическу, покрасив волосы в синий цвет.

В посте Мишина рассказала, что сдалась после уговоров сына и согласилась на дерзкий эксперимент.

"Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем )) но все же не передать уровень счастья и радостных криков ))) Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями?", - поинтересовалась Ксения.

За 14 часов пост артистки собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые люди были в шоке от увиденного.

"Ужас.. у меня сын тоже просит покрасить ему волосы ( осветлить ) как у некоторых учеников в школе! Но я знаю меня не то ,что уговорить.. я в ужасе от такого 😂 всегда хотела посмотреть на мам этих мальчиков , которые такое делают))) Без обид.. но чисто мое мнение))", "Много минусов почему не правильно. Первое найдутся те которые будут смеяться над ним, или даже бить его, это плохое закончится. Сегодня у него волосы синие, завтра решит тату сделать черные глаза, после завтра отрезать себе кое что, и стать женщиной или геем. Задумайтесь, поговорите с умными людьми, и может вас переубедят", "Это ПЕРЕБОР уже, я считаю 😏Что значит многочисленные просьбы и уговоры от ребёнка???? Вы сами гробите своего же ребёнка", "Здравствуйте Ксения! Знаете, читаю, и просто ужасаюсь от комментов про «сегодня волосы, а завтра станет геем» и тд. Это просто какая-то жесть. Искренне не понимаю почему у вас такая ограниченная, гомофобная, мыслящая словно МОЯ БАБУШКА аудитория... Удачи вам и терпения!", "Круто!!!! Мой дед в 60годы ходил с длинными волосами зачесаными назад и набриолиненными...", - написали пользователи сети.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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