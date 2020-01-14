Любительница показать себя, свои пышные формы в частности – Анна Седокова – порадовала фанов личными кадрами

Исполнительница вместе со своим относительно новым, если можно так выразиться, возлюбленным - пара стала афишировать свои отношения всего несколько месяцев тому назад, поздравила пользователей с Новым годом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.

Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в экстремальном мини, толстовке, ботфортах и стильной оправе, и вела себя на камеру в привычной для нее манере: артистка всячески кокетничала, тем временем ее бойфренд - бактеболист Янис Тимма - нежно приобнимал экс-ВИа Гру за талию и "пощупывал" за животик.

Поклонники от таких кадров знаменитости просто в восторге - звезда сети Седокова частенько балует поклонников подобными порциями "личных" видео:

"Красивая пара"

"Молодцы"

"...Рано еще о любви безумной говорить..."

Примечательно, что пост прокомментировала и известная украинская телеведущая Леся Никитюк, оставив под записью три сердца-эмоджи - видимо уж очень ей новое видео с парнем Седоковой пришлось по душе.

Ранее мы сообщали, Седокова удивила сеть пикантными снимками. Она предстала, в розовом корсете и колготках в горошек. Звезда позировала, стоя на коленях, на полу в студии. Сексапильный образ артистки заставил тысячи сердец биться чаще.

Ранее Анна Седокова, очевидно, отправилась на горно-лыжный курорт – в этот раз, обычно, «горячо» любящая показаться без одежды и посветить своими прелестями в откровенных нарядах певица – предстала пред публикой укутанная с ног до головы.

Поднимаясь на подъемнике на спуск или возвращаясь с него – артистка, в добавок, к своей сегодняшней «степенной» публикации еще и о книгах заговорила:

«Какие https://instagram.com/explore/tags/книги/ читают успешные и знаменитые женщины? Сохраняйте себе Я сдаюсь. Это самый полезный список из всех, что я когда-либо делала для вас, лучше же не будет…», - продолжительно подписала исполнительница свое фото.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом