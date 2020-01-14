Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из дома

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

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На опубликованном ролике MARUV позирует с ярко-синими волосами и в обычной классической черной пижаме. При этом видно, что девушка не стала укладывать волосы, чтобы те не вились и ровно лежали без пробора.

Однако украинцы не смогли высказаться о домашнем наряде кумира, также как и о зажигательных танцах, поскольку роликом MARUV поделилась в Сторис. Отметим также, что подобные небольшие разминки перед камерой Анна устраивает довольно часто, чем немало радует поклонников. 

Днем ранее Анна рассказала, что ее украденные вещи так и не нашли, но она не унывает и продолжает верить в лучшее. 

Напомним, на улице Богдана Хмельницкого 42, из машины вытащили сумку с документами и новогодними подарками, о чем она сообщила в историях на своей странице в Инстаграм. Ещё не прошло суток с момента кражи. Как показывает практика, если в течении 24 часов вора не ловят, потом его найти гораздо сложнее.

Как сообщалось ранее, 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, решила кардинально изменить имидж.

В своем микроблоге в Инстаграм MARUV поделилась несколькими фото, на которых предстала с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на... ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза то, что она без макияжа. На Анне красное облегающее платье, выгодно подчеркивющее ее идеальную фигуру. В этом сексапильном наряде девушка крутится перед камерой - чтобы было видно ее красоту со всех ракурсов. На одном из снимков она эротично выпятила "свою пятую точку".

"Итак, теперь я голубая 🤗 Вам нравится моя новая прическа @rudyshyn_mykhailo?", - подписала снимки Корсун.

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

Также Politeka сообщала, что MARUV оказалась в толпе полураздетых красоток