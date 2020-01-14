Мисс Украина 2019 Маргарита Паша показала яркие кадры с отдыха

Модель сверкнула открытым телом перед камерами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной украинки.

Маргарита Паша на новых опубликованных ею кадрах красуется на фоне живописной природы - всячески кокетничает на камеру, некоторые кадры получились особенно удачными - "с намеком" на глубину представленного артисткой и постановщиками образа.

По мненю некоторых из поклонников модели в сети, на подборке видео она просто "сама женственность" - с чем трудно не согласиться в данном конкретном случае: звезда сети почти не раздеваясь достаточно умело сыграла на камеру, чем многих свох фолловеров порадовала.

Некоторые из подписчиков написали под видео, что не свовсем поняли о чем речь, а сама Маргарита Паша подписала свой новый пост так:

"В моей жизни встречаются невероятно творческие ,наполненные безграничной любовью люди ,которые создают красоту,излучают счастья и радость ) Это самодостаточные...", - и так далее по тексту, насколько хорошо ей живется и сколько же прекрасных людей вокруг.

Ранее модель разделась на живописном пляже и позировала в купальнике.

Маргарита Паша на новых опубликованных ею кадрах сидит у моря на песке и смотрит вдаль. На ней черный купальник бикини и солнцезащитные очки - фигуристая красавица немного поизгибалась на камеру, тем самым показав, в какой идеальной форме она находится.

Поклонники в сети не устают восхищаться, как видами курорта, так и самой Маргаритой - некоторые пишут, что она "совершенство", некотрые, что "слишком откровенна" в своих публикациях.

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