Звезды каждый год становятся все краше

Некоторые знаменитости не только красивы от природы, но умеют ловко подчеркивать свою привлекательность

Звезды пользуют различными приемами, чтобы выглядить еще безупречнее.

Ранеьше Анджелина Джоли в молодости была довольно эпатажной личностью, но с возрастом это изменилось. сейчас одна из самых сексуальных женщин Голливуда одевается намного проще, спокойнее и женственнее. Также изменился и макияж, который стал натуральнее, пишет Сosmo.

Звезда отдает предпочтение нейтральным цветам. В частности, в ее гардеробе можно увидеть много бежевых вещей. Часто актриса дополняет образ алой помадой. Обувь - лодочки уже давно стали для Джоли неизменным атрибутом.

Стоит отметить, что все же Джоли позволяет себе иногда не надевать под наряды нижнее белье, чем вызывает ажиотаж вокруг своей персоны.

Британская модель Рози-Хантингтон Уайтли всегда выглядит идеально. Знаменитость умеет подбирать наряды, подчеркивая свою фигуру, а в частности - длину ног. Звезда без стеснения носит брюки с посадкой на талии, модели-клеш, мини-юбки.

Модель носит универсальные вещи, которые отлично сочитаются между собой. Девушка всегда очень стильная и привлекательная.

Модель Белла Хадид стала настоящей иконой стиля. Красотка одевается комфортно, и в тоже время следуя последними трендами.

Звезда сочетает спортивный и элегантный стили, надевая платья с кроссовками, а спортивные брюки с лодочками.

Знаменитость любит стиль 1990-х. В ее гардеробе можно встретить велосипедки, широкие джинсы-трубы, «папины» джинсовки, узкие очки, неон, кроп-топы, кожаные тотал-луки

Модель Ирина Шейк выбирает простые и очень сексуальные наряды. В обычной жизни знаментость выбирает комфорт, но для выхода в свет - максимально сексуальна.

Шейк любит мини-юбки и высокие каблуки, но не любит трендовые дизайнерские вещи.

Актриса Моника Белуччи с годами все чаще стала надевать наряды классического стиля. Она обыгрывает костюмы-двойки простой футболкой или элегантной шелковой блузой. Каждый день Белуччи носит каблуки.

Цвета в ее гардеробе - красный, черный и белый, а один из любимых принтов - горошек.

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