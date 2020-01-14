Модель Алена Преснякова позировала в бассейне, но ее новые снимки и видео с отдыха вызвали в сети массу обсуждений

Алена, когда-то Краснова, а теперь - Преснякова показала свою подтянутую фигуру, отдыхая на экзотических просторах Индонезии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной россиянки.

Артистка позировала искупавшись, на ней был стильный зеленый спортивный и с белыми полосами купальник - в это раз звезда сети предпочла кадры, будто "случайные", издалека, но при всем при этом, показывающие модель во всей красе.

На опубликованном видео, жена Никиты Преснякова медленно и сзади входит в воду, а после - видеограф снимает густую и визуально - просто непроходимую растительность Бали. Так по этому поводу некоторые подписчики модели забили тревогу, мол, неизвестно, какое насекомое или земноводное может выползти из этих жутких зарослей вокруг, а потом мучайся-лечись, а то и вовсе - за жизнь борись. Большинство же оценивали не риски на отдыхе знаменитости, а ее подкачанные ягодицы.

Напомним, на недавних личных фото - муж и жена Пресняковы предстали в зимних "нарядах". Но Алена под весьма, визуально кажущийся плотным свитер, забыла надеть бра.

Одежда так эффектно подчеркнула анатомические особенности груди девушки, что поклонники тут же "запели" о привлекательности звезды сети в девичестве Красновой, в адрес же пары - в комментариях было всего несколько типичных пожеланий "всего наилучшего семье в новом году".

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На снимке молодая красивая пара предстала в праздничных образах.

Так, Алена надела красное платье с глубоким декольте. Ее образ дополнили красивые и необычные сережки, атакже лекгкий макияж со стрелками на глазах. Девушка позировала ярко улыбаясь. При этом супруг Алены, Никита, находился позади нее и обнимал любимую за талию.

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