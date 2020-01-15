Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая ошеломила поклонников откровенным рассказом о знакомствах с парнями

Девушка не только рассказала о печальном опыте знакомства с парнями, но и показала, как выглядит в купальнике, если не втягивает живот. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки.

«Ожидание – реальность. Не верьте «идеальному образу» девушек из Instagram. Ещё не встретила ни одну такую на пляжах. А может они все собираются на отдельном пляже, о котором мы не знаем? Стало страшно знакомиться в интернете, потому что надеешься на встречу с девушкой 175 и весом 45 кг, у которой идеально все, даже линия бровей. А приходит такая, как на второй фотке, ещё и алкоголица, как любят написать наши СМИ», – смеется Наталья.

Так, дочь Потапа и его экс-жены Ирины Горовой, опубликовала фото с отдыха в Канкуне, Мексика в купальнике. На одном фото она позирует стоя, втянув живот перед зеркалом. На другом же сидит на лежаке у бассейна и пьет апероль. На втором фото девушка не ожидала, что ее фотографируют, и не втянула живот по обыкновению.

«Любите себя и показывайте себя настоящую! Наконец-то мир приходит в себя и в моду возвращается натуральность, а не губы, сиськи, шубы, киски. P.S. С парнями тоже не всегда прикольно знакомится в Инстаграм, но об этом не сейчас», – отметила Наталья Горовая в сети.

В комментариях многие отметили смелость девушки и ее откровенность с фолловерами, и сказали, что она прекрасна на всех фото без исключения.

«Ты всегда красотка❤️❤️❤️», «На 2х фотографиях одинаково прекрасна 😍», «Какая вы смелая!!👍👍🔥🔥🔥», «Наташа, восхищаюсь тобой, спасибо тебе 😉», «за то что настоящая😍🔥», «Обожаю», «Ох, я бы не осмелилась так же с утепляющими складочками фоткаться🙈😌», «Ты умничка!!! красотка-теска будь счастлива!!!😍😍», «Натали, за этот пост ты герой))», «У вас красивая фигура💚», «Круто приподнесено) взял бы такую в жены)😂» То чувство, когда считаю, что девушка привлекательна в амплуа, как на втором фото 😅❤️💞 Наташа, ты прекрасна!», «Наташа, ты очень красивая!❤️», – написали в соцсети.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

А еще Politeka писала, что Потап внезапно заговорил о расставании с Каменских

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа ошеломила признанием в одном платье