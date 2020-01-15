Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook, сообщает Politeka.net .

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

В комментариях начали расспрашивать мужа, или еще кто-то вышел:

«Или еще кто-то вышел?». На что он ответил, что вроде нет.

«Жила в моем воображении, пока не спела гимн на День независимости. А дальше уже безразлично.», «Эта "звезда" выполняла " Ще не вмерла Україна " сидя с обнаженной грудью на День Независимости 2019, думаю вопросов больше нет», «Я тоже знала , что так и будет!!! Поэтому на ее концерт - пас», «Была в прошлом году. Куча крика и голого тела. Что то имеет к колядкам и Рождеству не понимаю.», « Не хожу на ее концерты», «Те викрикивания трудно назвать пением, собственно, эта песня что Вы назвали Роман, меня когда-то тоже залюбила, а теперь это что любой...», «Какая разница - такая позиция что исполнителей, что их слушателей. А вообще попсу слушать вредно :) Хотя и украинский рок уже умер», «Я была на этом концерте в Киеве. Не было ни одной песни на русском ни от Тины, ни от других участников», – жалуются в сети.

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