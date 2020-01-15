Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из дома

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Популярные статьи сейчас

Располневшая звезда «Квартала 95» поразила новой внешностью: «Ого, вот это формы»

Мама Верки Сердючки поразила внешностью без грима и костюмов: "Совсем другой человек!"

Вакарчук осрамился сразу после возвращения из Таиланда: "Вывели с женщиной"

"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Показать еще

На опубликованном ролике MARUV позирует в неоновом свету с алым оттенком, что придало ролику мрачности. Сама Анна лежала на диване, посветив формами в одном черном лифчике. При этом видно, что девушка не стала укладывать волосы, чтобы те не вились и ровно лежали без пробора.

Однако украинцы не смогли высказаться о домашнем образе кумира, также как и о интересной распевке звезды, поскольку роликом MARUV поделилась в Сторис. Отметим также, что подобные небольшие разминки перед камерой Анна устраивает довольно часто, чем немало радует поклонников. 

Как сообщалось ранее, 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, решила кардинально изменить имидж.

В своем микроблоге в Инстаграм MARUV поделилась несколькими фото, на которых предстала с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на... ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза то, что она без макияжа. На Анне красное облегающее платье, выгодно подчеркивющее ее идеальную фигуру. В этом сексапильном наряде девушка крутится перед камерой - чтобы было видно ее красоту со всех ракурсов. На одном из снимков она эротично выпятила "свою пятую точку".

"Итак, теперь я голубая 🤗 Вам нравится моя новая прическа @rudyshyn_mykhailo?", - подписала снимки Корсун.

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

Также Politeka сообщала, что MARUV оказалась в толпе полураздетых красоток