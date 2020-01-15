Скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из дома

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

На опубликованном ролике MARUV позирует в неоновом свету с алым оттенком, что придало ролику мрачности. Сама Анна лежала на диване, посветив формами в одном черном лифчике. При этом видно, что девушка не стала укладывать волосы, чтобы те не вились и ровно лежали без пробора.

Однако украинцы не смогли высказаться о домашнем образе кумира, также как и о интересной распевке звезды, поскольку роликом MARUV поделилась в Сторис. Отметим также, что подобные небольшие разминки перед камерой Анна устраивает довольно часто, чем немало радует поклонников.

Как сообщалось ранее, 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, решила кардинально изменить имидж.

В своем микроблоге в Инстаграм MARUV поделилась несколькими фото, на которых предстала с новым цветом волос. Артистка променяла пепельный цвет на... ярко-голубой - настолько насыщенный, что вначале даже не бросается в глаза то, что она без макияжа. На Анне красное облегающее платье, выгодно подчеркивющее ее идеальную фигуру. В этом сексапильном наряде девушка крутится перед камерой - чтобы было видно ее красоту со всех ракурсов. На одном из снимков она эротично выпятила "свою пятую точку".

"Итак, теперь я голубая 🤗 Вам нравится моя новая прическа @rudyshyn_mykhailo?", - подписала снимки Корсун.

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

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