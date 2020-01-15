Девушку Леонардо ДиКаприо Камилу Морроне не устраивает ее известность за счет голливудского актера.

22-летняя модель Камила Морроне призналась, что в отношениях с обожаемым миллионами Леонардо ДиКаприо есть минусы. Об этом она рассказала в интервью.

Камила призналась, что после начала отношений с актером она стала привлекать к себе внимание всего мира, ее стали обсуждать так, как до этого никогда прежде не обсуждали. По словам юной модели, чем больше ты находишься на виду, тем больше негатива и осуждения на тебя выливается.

«Это разочаровывает, потому что ты стараешься, пытаешься хорошо работать и быть хорошим человеком, а люди все равно говорят о тебе неприятные вещи», - заявила девушка.

Кроме этого, модель не устраивает, что она известна за счет романа с 45-летним актером. Она намерена добиться признания сама. Сейчас она занимается своей карьерой, принимает участие во многих проектах и даже снялась в фильме.

«Ты должен иметь свою идентификацию независимо от того, с кем ты в отношениях. Грустно, что пока все вот так. Но я понимаю, почему меня ассоциируют с ним», - подчеркнула звезда.

Морроне отмечает, что старается не принимать критику и осуждения близко к сердцу. Особенно учитывая тот факт, что основная критика касается большой разницы в возрасте Камилы и Леонардо. Модель признается, что ее напрягают постоянное осуждение общества и заметки в СМИ по этому поводу.

«В Голливуде, да и в мировой истории было так много отношений, когда у людей была разница в возрасте и побольше. Я думаю, что каждый может встречаться с тем, с кем ему хочется», - настаивает артистка.

Напомним, что ДиКаприо вляпался в международный скандал, не сдержался даже президент.

Как сообщала Politeka, Леонардо ди Каприо перепостил фото львовского фотографа: «Отображает проблему человечества».

Также Politeka писала, что ДиКаприо в одних плавках поразил внешним видом, фото слили в сеть.