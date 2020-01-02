Всесвітньо відомий актор Леонардо ДіКапріо зганьбився фігурою на пляжі

На днях нові фото зірки «Титаніка» і «Острова проклятих» нещадно розкритикували в мережі. Так, шанувальниці відзначили, що Лео, який позує на знімках папарацці в самих лише плавках, мабуть, зовсім закинув спорт і виглядає недоглянутим, повідомляє Politeka.net.

В соцмережах на фанстраницах актора були опубліковані фото з відпочинку ДіКапріо, де він не позував і не втягував живіт. На них можна помітити зайву вагу голлівудського секс-символу.

У коментарях під фото можна знайти багато критики його справжнього зовнішнього вигляду:

«Лео потрібно зайнятися фітнесом», «Лео не йде старість», «Яка огидна постать...», «Він виглядає кумедно», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що в ЗМІ розлітається новину про те, що молода дівчина Леонардо ДіКапріо Каміла Морроне – вагітна. Про це повідомили низка американських ЗМІ.

Також, подейкують, що голлівудський серцеїд 43-річний Леонардо ДіКапріо готується після восьмимісячного роману готується до заручин з 21-річною моделлю Каміллою Мороне.

А причиною такого рішення, можливо, може стати вагітність моделі. Так, фанати запідозрили, що Камілла знаходиться в положенні після однієї з її останніх публікацій в соцмережах. Приводом наряд дівчини і підозрілий ракурс - дуже вільного крою плаття було.

Сама модель цю інформацію не підтвердила, але і не спростувала.

Як відомо, взявши в дружини Каміллу, Леонардо певною мірою порідниться з Аль Капоне, адже той вже кілька років зустрічається з мамою Камілли, Лусилой.

Раніше актор Леонардо ДіКапріо показав перший кадр з нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». На знімку він і його колега по знімальному майданчику Бред Пітт з'явилися в нових ретро-образах.

Нагадаємо, Ді Капріо гримасує на яхті з молодою подругою.

Як повідомляла Politeka, Одного разу в Голлівуді: Тарантіно розкрив «таємницю» фільму, де Дікапріо і Пітта просто не дізнатися.

Також Politeka писала, що Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт кардинально змінилися для нового фільму, з'явилися фото.