Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями.

В этот раз звездная красотка показала милое фото, на котором появилась в невероятно соблазнительном образе. Слава запечатлена в пикантном виде, спустив платье с плеч и оставив его на талии.

Этот наряд красиво подчеркнул идеальные формы звезды, и оголил ее пышное декольте. Волосы Славы распущены и растрепаны, а на ее лице легкий макияж и солнцезащитные очки.

«Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя . Новые знакомства , неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка ! 2020 - Это мой год , год крысы 🐀 и я невероятно рада , что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире. #сказачноЕбали», – подписала новый пост Слава.

Также ранее артистка решила оригинально попрощаться с уходящим годом, удивив при этом необычным кадром.

«Подводя итоги 2019-го, хочется прежде всего напомнить , что жизнь наша может быть яркой и вне сети . Откровенно говоря меня утомили инстаграмные денди в наглаженных пиджаках и примерные мамы в слотах инста-сториз.

«Ожидание / реальность» Читаешь , все красиво живут, везде успевают, аж хочется начать завидовать. А по сути, все так , как у всех , только с налетом эгоцентризма. Вас похвалят в сети ))) в ж...пу поцелуют , но ваша ли это ж...па ?», – подметила Каминская под новым постом.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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