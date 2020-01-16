Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Пока большинство украинцев отдыхают от новогодних праздников, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. И как выяснилось, отправилась на долгожданный отдых певица не одна.

Чтобы подогреть интерес к собственной персоне и совей личной жизни, которая особенно интересна поклонникам после второго развода, артистка представила фото с отдыха. На кадре Слава позировала в жарких объятиях Артема Иванова, солиста группы "Инь Ян". Каминская, видно, очень довольная.

Сама она показалась в легком платье-рубашке на фоне пляжных зонтов. Артем же выбрал для фото футболку и шорты.

Также до этого звездная красотка показала милое фото с того же отпуска, на котором появилась в невероятно соблазнительном образе. Слава запечатлена в пикантном виде, спустив платье с плеч и оставив его на талии.

Этот наряд красиво подчеркнул идеальные формы звезды, и оголил ее пышное декольте. Волосы Славы распущены и растрепаны, а на ее лице легкий макияж и солнцезащитные очки.

«Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя . Новые знакомства , неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка ! 2020 - Это мой год , год крысы 🐀 и я невероятно рада , что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире. #сказачноЕбали», – подписала новый пост Слава.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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