Актриса и певица, звезда "Квартала 95" Марта Адамчук опубликовала яркое фото, порадовав своих поклонников

Звезда в кадре предстала в светлом, блестящем платье, пишет Рoliteka.net. Наряд подчеркнул формы артистки - осиную талию, пышные бедра и грудь.

Спереди у артистки - внушительное декотльте, из-под которого едва не вываливается грудь, а сзади - оголена спина. Нежная кожа звезды немного блестела от включенных софитов.

Простая прическа в форме пучка, немного макияжа с акцентом на губы и широкая улыбка - в этом снимке все идеально.

Нельзя и не обратить внимания на глаза звезды, которые будто светились от счастья. Что уж говорить, выглядела красотка просто великолепно.

Позади Марты можно заметить подсветку, сделанную в форме звезды.

Адамчук решила никак не подписывать фото, поставив лишь несколько смайликов. Ну, как же можно быть такой очаровательной.

Всего за 15 минут пост украинской знаменитости собрал почти 100 лайков.

Отметим, сейчас на страницу звезды "Квартала 95" подписаны 45 тысяч человек.

Напомним, недавно Марта позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв губы. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив.

За 15 часов пост красотки собрал более 500 лайков и немного комментариев.

Ранее мы писали, что Марта предстала в красивом, облегающем платье, которое подчеркнуло ее изгибы. Девушка немного отогнулась, чтобы продемонстрировать бедро. Платье на тонких бретельках идеально подошло звезде.

Образ завершали маникюр, красивая укладка и едва заметные серьги. Марта выглядела великолепно, и, несмотря на то, что фото опубликовано в черно-белых тонах, заметна ее яркая внешность.

Напомним также, что Марта Адамчук предстала в красивом, немного обтягивающем, платье с глубоким декольте.

Красотка выглядела отлично в светлом наряде с блестками. Образ завершала аккуратная тоненькая цепочка с кулоном и сережки. Макияж был сделан с акцентом на яркие губы. Марта смотрела в камеру и широко улыбалась.

Девушка позировала у новогодней елки рядом с мягкой игрушкой.

Напомним, красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье: "Третий раз за год!"

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