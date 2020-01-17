Видео, которое заставит улыбнуться любого, российский шоумен опубликовал в соцсети Instagram на своей личной странице, чтобы поздравить своего друга и коллегу по сцене Игоря Николаева с днем рождения

Об этом пишет Politeka.net, ссылаясь на официальный аккаунт Максима Галкина в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на кадрах, которые появились на странице Галкина, он в одном белом халате исполнил известные песни своего друга. В кухне, где играли дети и начал петь: «Я вспомню все хорошее» и «Расскажите, птицы», а также другие известные припевы песен Игоря Николаева. После чего, он с бокалом красного напротив картины с женщиной запел: «Выпьем за любовь, родная».

Галкин рассмешил своих поклонников тем, что втянул в кадр детей, сказав Гарри записывать, что он поет. А потом сказал, «все, не записывай». А потом дочке Лизе сказал петь с ним, а потом: «Все, можно не подпевать».

«С днём рождения! Дорогой Игорь! Гений, друг, крёстный! Будь счастлив, весел, лёгок! Твори! Дерзай! Люби! Мы рядом!», – поздравил в сети Галкин своего крестного.

В комментариях поклонники Галкина начали писать отзывы о его вокале и шутках.

«Макс))))👍🏽👍🏽все можно не подпевать)))) 😂😂😂😂😂», «Вася, куда тоби подпевать? Подвывать тока! Вот я могу подпевать!», «Макс посмешил, позитивчик!!!😂👍», «и у меня день рождения)))» С днём рождения гения», «Подняли настроение 😂😂❤️», «Талантливый Максим», «Круто», «Супер 😂😂👍👍👍👍👍👍 Браво, Максим 👏👏👏👏👏👏👏», «Можно помедленнее?! Гарри записывает! 😂❤️», «Максим, вижу вам весело😁😁😁», «Макс. Какая семья счастливая. Имея такого папу и мужа!!! Радости! Счастья! Добра! Любви!!!», «Галкин - человек с большой буквы ,без пафоса ,близок к простому народу ,уважаю», «А почему в халате?😂», – отметили в социальной сети фолловеры Максима Галкина.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.