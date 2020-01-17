Бывшая жена российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айза Анохина извинилась перед поклонниками за свой эмоциональный пост

Анохина призналась, что давно не публиковала выпадов в сторону экс-супруга, но в этот раз не сдержалась. Об этом девушка написала на своей странице в Инстаграме, сообщает Рoliteka.net.

«Все нормально) я жива! Эмоции выплеснула! Простите, что напугала. Давно таких выпадов не было, но просто конкретно надоел весь беспредел, который происходит», - отметила Анохина.

По словам певицы, она никого не винит в своих неудачах, в том, что ее личная жизнь не сложилась. Анохина отметила, что считает себя неудачницей, но готова к новой жизни. Также женщина призналась, что мечтает никому не принадлежать. Себя в новой жизни артистка ассоциирует с дельфином.

«Я дельфин! Умнейшее из млекопитающих))) в общем, все нормально! Не плачу и не страдаю. Я же мужик)))», - подчеркнула звезда.

Напомним, что недавно Гуф поехал в отпуск со своим сыном. Но через несколько дней рэпер решил отправить мальчика домой. Позже он записал скандальное видео о российском депутате. Анохина не смолчала и прокомментировала поведение бывшего мужа в Инстаграме. Девушка заявила, что артист болен и ему нужно лечиться. По ее словам, Гуф никого не любит и не умеет любить.

Кстати, ранее стало известно, что Гуф оказался на грани банкротства. С 2017 года рэпер выпускает одежду, но дела идут плохо. С этим журналисты и связывают скандальное поведение артиста и его ссоры с окружающими. Как выяснилось, банкротство подобралось уже очень близко, но артист не останавливает производство и продолжает работать в убыток.

Напомним, что экс-жена Гуфа устала молчать и раскрыла всю правду о рэпере.

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