Колишня дружина російського репера Гуфа (Олексій Долматов), 34-річна Айза Анохіна, написала відвертий пост в своєму Instagram
Нещодавно Гуф відправився в теплі краї з єдиним сином, з яким вони відпочивали і веселилися, однак через кілька днів репер написав, що прощається з дитиною і відправляє його додому, пише Рoliteka.net.
Далі артист записав відеозвернення до екс-депутата Держдуми від Красноярського краю і засновнику громадського руху «Антидилер», Дмитру Носову. Ще п'ять років тому за вказівкою колишнього політика Гуф провів п'ять діб за вживання заборонених речовин. За словами Гуфа, саме Носов винен у красі його шлюбу з Айзою. Про останню репер також висловився.
Айза дізналася про висловлювання колишнього чоловіка і вирішила прокоментувати ситуацію.
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Дівчина розповіла, що отримує багато повідомлень про те, щоб повернутися до Гуфа і врятувати його. Тільки Айза вже давно його не любить і робити цього не буде. При цьому в обох дружні відносини.
Як повідомила Анохіна, вона не хотіла, щоб її син відпочивав без неї, але все ж пішла на поступки, а в підсумку Гуф превслюдно принизив сина.
"Він хворий! І йому треба лікуватися! Він нікого не любить і не вміє любити! Так, зараз я зла на нього!", - написала Айза.
Крім того, шлюб з нинішнім чоловіком Дмитром Анохіним, у Айзы також не склався.
"А Діма, а Діма теж все! Тому що я більше не можу чути закиди, що я колишня дружина гуфа! Досить з мене!", - написала дівчина.
Відзначимо, в інтерв'ю Ксенії Собчак Гуф зізнався, що хворий на шизофренію.
Люди припускають, що зараз у артиста загострення.
Нагадаємо, Гуф и Айза одружилися у 2008 році, через два роки у пари народився син Сем.
Олексій розповів, що дружина допомогла йому на час зав'язати з вживанням наркотиків. Тільки у 2013 році Долматов зірвався і, крім цього, став зраджувати дружині з іншими дівчатами.
Це стало приводом до розриву відносин. Що стосується Дмитра Анохіна, то з ним Айза офіційно оформила стосунки восени 2015 року. Через рік у подружжя народився син.
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