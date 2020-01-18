За 100 лет мода на красоту менялась, каждые десять лет можно заметить, какие идеалы оказались в прошлом

Так, в 1910-е женщины носили корсеты и парики. В те времена была мода на фигуру в виде песочных часов. Косметикой пользовались редко, ведь из-за париков женщины потели, и макияж тек.

После того, как медики сообщили о больших проблемах со здоровьям, корсеты стали отходить в прошлое, пишет sm-news.

В 1920-е модницы коротко стриглись и делили яркий макияж: синие и зелёные тени с чёрной подводкой, красная помада и яркие румяна - это все считалось очень красивым.

В 1930-е годы стала популярной актриса Марлен Дитрих. Все модницы брали с нее пример. Тонкие брови и скромный макияж с неброскими тенями, локоны - отличительные черты тех годов.

В 1940-е годы шла война, что привело к уменьшению косметических средств. Тогда пришла мода на естественность: нежный румянец, пышные ресницы и бледные губы.

В 1950-е стала популярной Мэрилин Монро. Актриса ввела в моду блондинистые кудри и пухлые блестящие губы, а также пышные ресницы, тонкую стрелку и даже родинку.

В 60-е годы пришел тренд на "кошачью" технику макияжа после фильма «Клеопатра». А также стало модно быть худой после появления Твигги.

В 70-е годы женщины предпочитают заниматься спортом, а не наносить макияж. В то время было очень популярна аэробика.

В 1980-е женщин покорили Мадонна и принцесса Диана: первая - своей эпатажностью, а вторая - изысканностью.

1990-е - это рассвет моделей с параметрами «90-60-90». Именно манекенщицы являлись эталоном.

2000-е - спортивные фигуры звезд. У певиц, в основном, рельеф на животе. Из косметики остаются тушь для ресниц и блеск для губ.

2010 год - год Анджелины Джоли. Женщины стали завидовать пышным губам, четким скулам и стройности знаменитости. Модницы стали любым способом добиваться схожести со зведой

В 2020 году, скорее всего, модные бьюти-индустрия и тренды Кореи, Японии и Китая. Возможно, красота восточных женщин идёт на смену европейской.

И ближайшее десятилетие пройдёт под их руководством, ведь уже сейчас женщины всего мира попали под её влияние.

Напомним, топ самых страшных процедур в салоне красоты ХХ века: оригинальность и отсутствие безопасности

Как сообщала Politeka, ТОП-7 откровенных фото звезд в 2019: градус возбуждения зашкаливает

Также Politeka писала, топ знаменитостей, которые не уверены в себе: "восторги преувеличены"