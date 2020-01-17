Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова сразила сеть невероятным образом

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото, сообщает Politeka.

В этот раз Ольга похвасталась пикантным видом на отдыхе. Новое фото, которое певица показала в сети, немало взбудоражило поклонников.

Как видно, Полякова отправилась в теплые края и уже показала первый кадр на пляже, позируя в тонком черном купальнике. Ее волосы распущены и развеваются на ветерке, а на лице нет макияжа.

Отметим, певица отправилась на отдых не просто так, а для того, чтобы порадовать себя любимую - сегодня, 17 января, артистка празднует свой день рождения. Звезжа уже показала счастливое, обескуражив цветущим видом на портретном снимке.

"Ну, с новым годом!" - коротко подписала кадр Оля. Поклонники в свою очередь завалили пост множеством различных комментариев.

Ранее звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покидала Украину в январе. Певица посетила США и дала там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем занималась в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк!!!!”, – отметила ранее Полякова под постом.

Также отметим, поклонники сразу же принялись комментировать невероятно яркий и жаркий кадр, представленный на странице в Инстаграм.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.