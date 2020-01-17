Известная украинская телеведущая Катя Осадчая порадовала поклонников яркими фотографиями с отдыха

Модель предстала в ярко-розовом сарафане до пола без нижнего белья, пишет Рoliteka.net.

Роскошные фото выставили на показ идеальный загар украинской телеведущей, а легкий сарафан подчеркнул стройную фигуру звезды. На снимках Осадчая танцует, кружится и даже залезла на парапет. За ее спиной шикарный вид на бухту и зеленые берега.

«Отпуск закончился, но есть еще несколько сотен фото 😂 Но эти выложить сегодня есть несколько поводов. 1. Сегодня День рождения у дизайнера и души бренда Ольги Слон. 2. На фото танец в честь Дня рождения в платье из летней коллекции 2020 :) 3. Это хорошие фото в красивом платье», – прокомментировала она свою подборку летних фото в январе.

Так, звезда дополнила свой образ соломенной шляпой и солнцезащитными очками. На деревянной террасе Осадчая танцевала босиком, что придало снимкам еще большей элегантности.

В комментариях поклонники и пользователи сети отметили это, и подарили любимице украинского шоу-биза много комплиментов.

«Какое платье !!! Цвет !!! Вам очень идет», « Вы очень красивая, Катя, в этом платье, оно Вам подходит», «Вы очень красивая 😍 особенно на последней фотографии 🔥🔥🔥», «Супер», «Красота!!! И цвет, и настроение», «Лучшая😻🔥», «Вауууу. Очень красиво. Вы вдохновляете», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Екатерина Осадчая порадовала поклонников новым фото в новогоднем стиле. Модель предстала в бирюзовом платье с большим вырезом на спине. Вид сзади впечатляет - наряд был красиво украшен, что невозможно не заметить. Завершали образ телеведущей массивные серьги и красная шляпка с перышком. Звезда улыбалась и смотрела в камеру.

Напомним, Горбунов сделал неожиданное признание Осадчей.

Также Politeka писала, что Осадчая рассказала о своей третьей беременности: «Хочется сказки».

Как сообщала Politeka, Осадчая вся в цветах показала фото без макияжа.