Такой "рецепт" всем придется по душе

25-летняя звезда телепроекта “МастерШеф” Юлия Акименко поразила своих фанатов новім откровенным фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram yulia_akimenkooo

"Фото, которое вы так искали. То самое, которое смотрели судьи", - подписала новый снимок Акименко. В кадре девушка расположилась лежа в пустой ванной лишь в одних трусиках. Грудь Юля кокетливо прикрыла двумя ананасами.

Не удивительно, что столь будоражащий образ вызвал шквал комментариев. "Ананасы. Символично", "Очень красивая девушка", "Очень красивая", "Фигурка бомба", “Да ананасы”. Очень стильно. Не пошло. Красиво”

Отметим, что участница “МастерШеф-9” приехала в Киев из Ялты. По образованию Юля учительница украинского языка.

В своем Instagram девушка делится на своей странице гастрономическими впечатлениями, рецептами. Также периодически Юля выставляет фото своих путешествий. Созданный ее сексуальный образ и популярная тема стали залогом успеха страницы, которая имеет уже около 50 тыс. подписчиков.

Стоит отметить, что Акименко уже не впервые делится со своими подписчиками откровенными фото. Предыдущий снимок в прозрачном белье также вызвал фурор.

Стоит отметить, что на телекастинги шоу «МастерШеф 9» съезжаются кулинары-любители из разных регионов Украины и даже из-за границы. Претенденты сначала сражаются за место в двадцатке лучших, а потом соревнуются в кулинарных талантах в рамках основного шоу.

Напомним, что другая звезда шоу Анастасия Погосова рассказала, что ее любимый мужчина разбился на дороге в тот момент, когда возвращался домой после визита к ней. Погосова вынуждена сама себя поддерживать в трудные минуты. Также поддержку она получает от хороших слов в социальных сетях.

Напомним, звезда «МастерШеф» победила в конкурсе красоты

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