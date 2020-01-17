Жена популярного артиста Сергея Бабкина Снежана коротко подстригла волосы

Соответствующими снимками звезда похвасталась на инстаграм-странице, сообщает Politeka.net.

Согласно фото, Снежана Бабкина выбрала каре и решилась обрезать свои длинные волосы. Помогла актрисе изменить имидж стилист Юлия Колбина.

«Давай короче в деле💇🏻‍♀️ Супер-мастер! Супер-Команда! Супер-настроение! Супер-Я! Благодарю», – сказала жена артиста под фото со стилистом.

На первом фото с новым имиджем Снежана Бабкина совершенно без макияжа улыбается и радуется новой прическе. Скорей всего, она давно мечтала укоротить свои волосы.

В комментариях поклонники супругов начали спрашивать, зачем она это сделала, и не связано ли ее решение с грудным вскармливанием.

«Зачем ??? или у Вас тоже сыпятся волосики, в связи с гв?», на что Снежана отметила, что в этот раз ее волосы не сыпятся.

«Оу.. Вся страна поверила что в ваших волосах сила Бабкина😂», «Снежана, супер!!!👍 Можно и ещё короче!💇 Или это уже предел!?», «Классная стрижка вам очень идет такая длина!!! Длинные были просто шикарные😍», «Снежана, очень идет новая стрижка! 😘🌼💐», «Блин Бабкина Ты с ума сошла😎 такие волосы обрезать😮», «Мне кажется, что вы с любой причёской будете выглядеть на все 💯. И это не лесть!», «Очень круто, такие изменения, просто вау», «Безумная женщина😳😳👍», – пишут в сети остальные.

«Доброе утро 👀 Сегодня Пятница☀️ Первая школьная неделя прошла отлично, но ранние подъёмы- не наш конёк😆 Бабкины- Совуньи. Нам срочно нужна суббота🙃 Всем💋», – поделилась Снежана под последним фото в сети.

Напомним, Бабкин стал отцом в четвертый раз.

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