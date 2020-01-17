Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из отдыха
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.
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Как стало недавно известно, Анна отправилась вместе с супругом на отдых в Дубаи, откуда уже опубликовала первые кадры из отдыха. При этом позировала Анна вместе с подругой, с которой встретилась еще в первый день своего отдыха.
В разделе Стори в Инстаграм певица показала целую серию кадров из отдыха. На фото певица позировала с довольным супругом во время прогулки, а также когда только собиралась на нее - стоя в лифте пара счастливо обнималась и позировала перед зеркалом.
Отметим, на фото можно заметить новый стиль звезды. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку. Образ она дополнила обычными солнцезащитными очками и кожаной кепкой.
Ранее же Анна решила показать, как позирует с ярко-синими волосами и в обычной классической черной пижаме. При этом видно, что девушка не стала укладывать волосы, чтобы те не вились и ровно лежали без пробора.
Однако украинцы не смогли высказаться о домашнем наряде кумира, также как и о зажигательных танцах, поскольку роликом MARUV поделилась в Сторис. Отметим также, что подобные небольшие разминки перед камерой Анна устраивает довольно часто, чем немало радует поклонников.
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