Звезда "Обители зла" Мила Йовович рассказала о трудной беременности и последних неделях перед родами

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович собирается рожать через две недели. Сейчас же она рассказывает о сложностях, которые ей приходится терпеть, а также о том, что вскоре придется пережить с рождением малыша. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную страницу в Instagram Миллы Йовович.

Актриса опубликовала трогательный снимок, на котором она лежит на диване, а на фоне улыбается ее муж, голливудский режиссер Пол Андерсон. Она продемонстрировала свой огромный живот во всей красе.

«Для тех, кто меня не знает, у меня будет третий ребенок, и я очень благодарна за то, что снова беременна, особенно в моем возрасте, и я каждый день благодарю Бога за благословение, но, боже мой, я готова родить 😂», – призналась актриса в сети.

Также она рассказала подробности своего состояния за две недели перед родами.

«Каждая женщина знает, у которой есть дети, насколько тяжелый последний месяц... У меня уже лодыжки как у слона, боль в спине, боль в бедрах, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Спать? Забудьте об этом. Что очень раздражает, потому что, если ребенок окажется таким же крикуном, как и наш старший, то наши глаза не увидят сновидений в течение следующих нескольких лет!», – поделилась Мила Йовович.

В комментариях поклонницы Йовович начали делиться с ней своими проблемами, а она отвечала им на русском языке:

«Простите, что по-русски)) Очень тяжело ходить в туалет и завязывать шнурки!», на что актриса ответила, что ей тоже трудно.

«Я вас так понимаю. У меня 41 неделя, а малыш все еще во мне. Я уже так устала, похожа на шар», на что Йовович ответила: «беднашка».

Напомним, что актриса Мила Йовович в браке с режиссером Полом Андресоном с 2009 года. У них уже есть двое общих детей: Эвер Габо Андерсон и Дэшиел Эдан Андерсон. Сейчас актриса с украинскими корнями ждет третьего ребенка.

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