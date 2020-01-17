Известная украинская певица Даша Астафьева продолжает радовать фанатов своими сочными формами

На фото Даша позирует в кругу своих знакомых. И если другие дамы сидят, то Астафьева легла на пол в черном длинном платье, а ее подружка взяла ее немного выше талии. Снимок сделан черно-белым. Фото получилось очень интересным и коллективным. На кадре можно оценить пятую точку Даши, ведь она развернулась ею к фотографу. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Даша уже позирует с другой девушкой и обнимает ее за пятую точку. Фото уже цветное и можно понять, что платье у знаменитости красное. Партнерша Астафьевой позировала в белом наряде.

Пользователи успели за полчаса поставить более двух тысяч лайков. Фанаты начали активно обсуждать снимки:

"Без тебя фотки были б очень скудные и не интересны))", "Красивая и орешек красивый", "Какая же Даша шикарная. Самая яркая среди всех на этом фото", "Ты всех девушек не за талию обнимаешь, а за орешек".

Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева показала сочных «двойняшек» в откровенном платье.

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева без стыда вывалила своих «двойняшек» в откровенном платье.

«Снимаю», - коротко говорится в подписи.

На опубликованном снимке Астафьева позирует в платье с глубоким декольте без белья, эффектно подчеркивая сочные "арбузы". Рядом с ней можно заметить двух ее знакомых.

«Любови мои», - подчеркивается на другом снимке.

Обратим внимание, что поклонники звезды остались безмолвны – кадры Астафьева выбросила в Сторис. Также фанаты не смогли поставить лайки публикации, так как этой функции нет в данном разделе.

Напомним, Астафьева устроила на полу тренировку для идеальных форм

А еще Politeka писала, что Астафьева с глубоким декольте затмила всех на красной дорожке

Также Politeka сообщала, что Астафьева сбросила одежду ради пикантных кадров в черном кружеве



