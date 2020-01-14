Известная украинская певица Дарья Астафьева поделилась новыми жаркими фото

На фото Астафьева позирует в одном нижнем белье, а на плече черные крылья. Можно хорошо рассмотреть идеальную фигуру знаменитости, ведь ничего не мешает увидеть тело. Сама Дарья уверена, что похожа на Надю Дорофееву из группы "Время и Стекло". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На одном фото Даша смотрит вверх, на втором - позирует крупным планом в перье, а на третьем развернула лицо в бок.

Фанаты начали активно обсуждать фото, среди которых оказался и Монатик:

"Огонь", "Надо немного похудеть", "Черный ангел", "Шикарная женщина", "Дорофеева может только мечтать о такой фигуре", "На Монику Беллуччи похожа".

Ранее мы сообщали, что бесстыжая Астафьева подчеркнула пышные формы и покрутилась перед зеркалом.

Даша позировала в этот раз перед зеркалом. Астафьева надела платье и обвзялась поясом. Зона разреза оказалась очень большой в на этом снимке.

"На этой фото все, что я люблю) наверное, это заметно и без лишних слов", - написала Даша.

Фанаты начали активно писать под опубликованым снимком:

"Роскошно", "А спиннинг где?", "А собачки где", "Солидно", "Как всегда, прекрасна", "Королева", "Божественно", "На фото все, что мы любим".

Ранее мы сообщали, что Астафьева без смущения потрясла роскошными формами на камеру.

Сообщалось, что Астафьева устроила в отпуске переполох новым образом.

Звезда отправилась в теплые страны ради отдыха во время зимних праздничных дней. На представленных кадрах Астафьева позировала в черном сарафане в пол, которое украшено яркой цветочной вышивкой. По бокам на сарафане вшиты розовые полосы ткани, которые делают тело более стройным. Волосы звезда собрала в высокий пучок, а на лице ни грамма мейкапа. Но стоит добавить , что так Астафьева выглядит очень даже лучше.

Напомним, Астафьева без смущения потрясла роскошными формами на камеру

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