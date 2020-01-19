Некоторые знаменитости скрывают, как им удается хорошо выглядеть

Звезды часто прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов и иногда не сознаются в этом

Однако есть специалисты, которые могут увидеть работу хирурга. Так, пластический косметолог Карл Тавберидзе раскрыл правду о внешности мировых знаменитостей.

Так, по словам эксперта, поп-звезда Бритни Спирс увеличивала губы, а также сделала контурную пластику скул, пишет Grazia. Однако, по мнению косметолога, певице стоит задуматься о коррекции мимических морщин ботоксом и других вмешательствах.

Николь Кидман в 52 года выглядит молодо благодаря инъекциям ботокса в межбровье, лоб, брови, а также корректировался подбородок.

Актриса Холли Берри прибегает к биоревитализации. Специалист считает, что ей стоит прибегнуть к филлерам в подбородок и скулы.

Акриса Ева Лонгория из сериала "Отчаянные домохозяйки" делала инъекции ботокса в межбровье и лоб. Кроме того, она использовала филлеры для области щек и подбородка.

50-летняя актриса Дженнифер Энистон выглядит отлично. Звезда делает мезотерапию, что видно по ее гладкой и свежей коже.

Дизайнер Виктория Бекхэм скрывает, что прибегала к пластической хирргии. Однако эксперт заверил, что она сделала скулы, щеки, носослезную борозду, угол и овал лица, подбородок и губы.

Светская львица Ким Кардашьян колит ботокс в межбровье, лоб и вокруг глаз, а также деалет инъекции в носослезную борозду, "носогубки". Девушка исправляла щеки, скулы, овал лица, углы нижней челюсти.

Анджелина Джоли вставляла филлеры, отчего у нее пухлые губы и большие скулы. Кроме этого, звезда делает инъекции ботокса в зону глаз, лба, межбровье.

61-летняя Шэрон Стоун выглядит натурально. Звезда прибегает к услугам мезотерапии и биоревитализации.

Напомним, Бритни Спирс в одном лишь бикини, продемонстрировала фигуру. Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли выбрала для прогулки с дочерью в Лос-Анджелесе белую, похожую на шелковую, блузу с глубоким декольте, а также черные пальто и брюки.

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