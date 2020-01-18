Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко решил подшутить над любимой женой Настей и солисткой "Время и Стекло" Надей Дорофеевой
Как передает Politeka.net, он оставил шутливые комментарии под публикациями певиц в Instargam.
Так, Наде Дорофеевой "досталось" за довольно пикантный кадр, на котором она позировала только в бикини, прикрыв свою грудь книгой.
"Ты бы ещё вся голая разделась, скоро в по**хе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравиться, что его жена п.....ка ? (Певичка)", - подшутил над певицей Потап.
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Странно, что многие подписчики Дорофеевой не поняли юмора и отругали Потапа за такие высказывания.
"Блин, а то что Настя в своей инсте вообще голая сидит, это норм да", "Потап сравнивать Надю с Настей не нужно и Надя такие фотографии не выкладывает", - отвечали ему защитники певицы.
Ну нашлись и такие, кто понял юмор.
Второй "жертвой" Потапа стала его собственная жена Настя Каменских, которая тоже была "выругана" за фото в платье с шикарным декольте.
"В отличии от @nadyadorofeeva хотя бы одета, вот я считаю, моё мнение и это важно , потому что я же написал ,бла бла бла..... love u baby", - написал Потам под ее постом.
Стоить отметить, что слова артиста об откровенных фото Дорофеевой и Каменских имеют место, так как певицы регулярно радуют поклонников пикантными снимками.
Ранее, Надя Дорофеева покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.
Так, на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники.
Во время примерки она успела показать свои стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью.
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